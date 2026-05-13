В мэрии назвали главные проекты для Калининграда на ближайшие годы

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде в ближайшие годы планируют завершить несколько крупных проектов и приступить к новым. Об этом в среду, 13 мая, рассказала глава администрации Елена Дятлова во время отчёта о работе мэрии.

Среди крупных транспортных задач Дятлова назвала завершение строительства автодорожного моста через Преголю и подготовку к ремонту эстакады на Ленинском проспекте. Далее в планах реконструкция Советского проспекта и прокладка Благовещенской улицы. В Калининграде также должен появиться Борисовский бульвар.

В городе достроят школу на улице Левитана, где остановлен концессионный проект. Также в планах капитальный ремонт школ №5 и №9.

По словам главы администрации, город продолжит ремонт тротуаров и благоустройство территорий: «Нам есть, чем заниматься. Причём не только в центральной части города Калининграда, а в каждом микрорайоне».

В ближайшие годы власти планируют заняться набережной Петра Великого, завершить реконструкцию парка Юрия Гагарина, обустроить территорию на улице Флотской, привести в порядок зоны вокруг Пенькового и Зимнего озера.

В Калининграде продолжается модернизация освещения. Город не просто меняет светильники, а обновляет питающие пункты и оборудование. За 2026–2027 годы власти планируют завершить эту работу, чтобы все фонари стали светодиодными. Появится возможность приглушать освещение там, где это необходимо, и экономить бюджет.