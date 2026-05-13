Дятлова рассказала, что удалось сделать на посту главы администрации Калининграда и что не получилось

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Администрации Калининграда удалось стать более открытой для жителей и изменить подход к обсуждению городских проектов, но в работе мэрии был и негатив. Об этом Елена Дятлова заявила, отвечая на вопросы журналистов после ежегодного отчёта в среду, 13 мая.

«Всегда нужно мечтать о глобальном. Всегда нужно, чтобы мечта была большая. Всегда нужно замахиваться на большие изменения», — сказала сити-менеджер.

Главным достижением Дятлова назвала запуск соучастного проектирования: «Мы сегодня делаем очень много общественных обсуждений. Наша площадка в «Горпросвете» стала местом, где мы обсуждаем, что должно быть ещё до того, как выходим проектировать».

Сити-менеджер отметила открытость городских процессов. В качестве примеров она назвала публикацию порубочных билетов и фотографий зелёных насаждений, GPS-мониторинг городской техники, доступность данных об общественном транспорте в приложениях и появление «умных» остановок. Глава администрации остановилась на работе комиссии по безопасности дорожного движения. По её словам, каждый серьёзный инцидент разбирают, чтобы понять причины и решить, какие изменения нужны на городских улицах.

Ещё одним результатом глава администрации назвала налаженный диалог с жителями. «Обращение — это хорошо, жалоба — это хорошо, критика — это хорошо, потому что люди говорят про больное, про то, что волнует. Когда люди отчаиваются, они молчат», — сказала Дятлова.

Сити-менеджер признала, что не всё удалось реализовать: «Да, много чего не получилось. Потому что тот, кто работает, у того всегда будут недостатки».

Среди проблем Елена Дятлова назвала контракты, которые не были выполнены в срок, и брак при проведении ремонтных работ.

«Что нужно делать? Исправлять. Неважно, сколько есть проблем, главное, как ты с ними работаешь», — подчеркнула глава мэрии.

Главным итогом своей работы Дятлова назвала не отдельные объекты, а изменение мышления чиновников и формата общения с горожанами.

«Вот получилось точно про новые нормы, про смыслы, про общение, про переформатирование нас как чиновников, нашего мышления. Вот это точно получилось», — сказала она.