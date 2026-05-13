Дятлова отказалась отвечать, останется ли она во главе мэрии Калининграда

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова не стала комментировать, планирует ли осенью вновь претендовать на эту должность. Такой вопрос ей задали после отчёта о работе за минувший год в среду, 13 мая.

«Давайте мы об этом не будем говорить», — ответила сити-менеджер. Дятлова напомнила, что руководитель администрации является наёмным работником, а срок его работы заканчивается на первом заседании городского совета нового созыва. Это случится осенью.

Сити-менеджер подчеркнула, что сейчас считает важным обсуждать не личные планы, а работу, которую проделали сотрудники мэрии, муниципальные учреждения и городской совет. На уточняющий вопрос, есть ли у неё желание остаться на посту, Дятлова также не дала прямого ответа.