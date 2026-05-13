Аминов рассказал, что не удалось сделать горсовету Калининграда под его руководством

Городскому совету и аппарату главы города не всегда удавалось следить за объектами, которые возводят в Калининграде. Об этом Олег Аминов заявил, отвечая на вопрос «Клопс», с чем депутатский корпус и его руководитель справились за пять лет, а какие задачи выполнить не удалось.

«Если быть до конца уже самокритичным — мы берём на себя ответственность <...> — это те объекты, которые были в муниципальных программах, и по тем или иным причинам не состоялось их исполнение», — сказал глава города.

По словам Аминова, народные избранники не всегда вовремя информировали жителей или администрацию о том, что работы по тем или иным объектам идут со срывом. Среди причин срывов он назвал необходимость корректировки сметной стоимости или изменения проектных решений.

«Вот эти вещи, будем так говорить, я негативно оцениваю в своей работе депутатского корпуса», — добавил Аминов.

Глава Калининграда отметил и положительный момент — взаимодействие городского совета с администрацией. По словам Аминова, в 2025 году в муниципальную программу включили 306 объектов, выбранных на основании предложений и заявлений горожан.

«Это очень немаловажно и на сегодняшний день. Очень важно понимать о том, что вместе с горожанами исполнительная власть и законодательный депутатский корпус, я имею в виду, работают над одними и теми же желаниями. Это желание сделать наш город лучше», — сказал глава Калининграда.