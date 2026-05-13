«Зелёная миля» и перекладка теплотрасс: министр Черномаз рассказал, будет ли Балтийск отапливаться газом этой зимой

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Чтобы подключить жилые дома Балтийска к газовым котельным, необходимо переложить тепловые сети. Об этом в среду, 13 мая, заявил министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

Глава ведомства ответил на вопрос, есть ли у властей уверенность, что следующий отопительный сезон в Балтийске пройдёт уже на газовой генерации.

«Балтийск не отпускает нас, — усмехнулся Сергей Черномаз. — В каждом эфире обязательно есть вопрос про Балтийск. Сначала нас спрашивали, когда мы там начнём газ строить. Потом — когда мы там газ запустим. Теперь газ уже пришёл в Балтийск, и балтийцы успешно подключаются к газу. Действительно, там большое количество абонентов. Справедливости ради, нужно сказать слова благодарности коллегам из «Газпром межрегионгаза» и «Калининградгазификации», потому что работа, которую они сейчас проводят — это та «зелёная миля», которую уже никто не видит. Это договоры, технические присоединения, заявки, подключения, согласования — документооборот сумасшедший. По поручению губернатора в Балтийске было открыто единое окно, куда можно прийти, заявку подать и оформить, чтобы не ездить в Калининград. Что для Балтийска очень важно».

Сергей Черномаз подчеркнул, что в Балтийске построены три новых газовых котельных.

«Отопительный сезон закончили и сейчас приступаем к перекладке тепловых сетей для того, чтобы, выражаясь простым языком, развернуть их от старых источников тепла к новым источникам, — пояснил министр. — Губернатор выделил более 30 миллионов рублей на это Балтийску. Сейчас идут конкурсные процедуры, определяется подрядчик для выполнения работ. И у нас есть технологическое окно до начала нового отопительного сезона сделать это и войти в отопительный сезон уже на газовой генерации».