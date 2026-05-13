В половине Совхозного нет воды, потому что после включения насоса могло разорвать трубу — администрация округа

На трёх улицах в посёлке Совхозное Багратионовского округа с 6 мая нет воды из-за повторной аварии. Об этом сообщили «Клопс» муниципальные власти в среду, 13 мая.

На большей части посёлка водоснабжение было восстановлено уже через день после обнаружения неисправности насоса. Но в квартирах жителей улиц Луговой, Центральной, Мастеровой краны так и не ожили. Первые несколько часов оттуда едва сочились тоненькие струйки, но к обеду 12 мая и они иссякли.

«Возможной причиной понижения давления в системе является аварийная ситуация на сетях водоснабжения, — сообщается в ответе пресс-службы округа. — Восстановление давления в системе привело к разрыву водопроводных труб».

В настоящее время МУП «Волоканал-Теплосеть» продолжает ремонт. Рабочие уже извлекли и заменили неисправное оборудование, промыли основную артезианскую скважину и сейчас заняты восстановлением работоспособности дополнительной.

Что касается жалоб на качество привозной воды, то, как подчеркнули в администрации, она изначально была предназначена не для питья, а только для хозяйственно-бытовых нужд. График подвоза власти согласовали с местными жителями.

Водобснабжение посёлка полностью организовано за счёт одной скважины, отмечено в сообщении. Из-за аварии пострадали все 634 местных жителя.