Калининградцы жалуются детскому омбудсмену на буллинг и проблемы с жильём — Кропоткин

В 2025 году уполномоченному по правам ребёнка в Калининградской области поступило 843 обращения о нарушениях. Об этом «Клопс» сообщил председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

С соответствующим докладом на заседании социального комитета регионального парламента выступила детский омбудсмен Ирина Ткаченко.

«Чаще всего жители региона обращались по вопросам жилья, образования, социальных выплат, алиментов, а также из-за конфликтов между детьми и случаев травли. Как отметила уполномоченный, в прошлом году удалось восстановить права 24 несовершеннолетних. В аппарате омбудсмена стараются индивидуально подходить к каждой ситуации», — отметил Кропоткин.

Ткаченко рассказала о взаимодействии с органами власти, судами, медицинскими и социальными учреждениями. Рост числа обращений говорит о том, что жители стали больше доверять институту защиты прав детей и чаще готовы открыто говорить о проблемах. Комитет Заксобрания принял доклад уполномоченного к сведению.