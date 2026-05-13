Долгожданную поликлинику в Московском районе Калининграда построят по образцу той, что на Сельме

Новая поликлиника в Московском районе Калининграда разместится на перекрёстке улиц Понартской и Олега Кошевого и будет построена по образцу аналогичного медучреждения на Сельме. Об этом в среду, 13 мая, сообщил министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

«В настоящий момент идут все процедуры передачи проектно-сметной документации, земельного участка от регионального управления заказчика капстроительства до медицинского учреждения, которое будет балансодержателем этого комплекса и будет заниматься оснащением его оборудованием, — отметил министр. — Чтобы к моменту ввода поликлиники в эксплуатацию она уже была оснащена всем необходимым. Планируем, что в сентябре-октябре проведём закупочные процедуры и определим подрядчика. Финансирование предусмотрено до 2028 года».

Сергей Черномаз объяснил, почему за образец взяли именно поликлинику на Сельме.

«Только положительные отзывы, положительные отклики посетителей на предмет логистики внутри здания и по оснащению, — отметил глава ведомства. — Поэтому было принято решение совместно с минздравом взять за основу поликлинику на Сельме. Там детская и взрослая поликлиники площадью более 15 тысяч квадратных метров. Новая, светлая, соответствующие потолки, помещения, кабинеты, оборудование».