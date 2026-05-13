Что подарили Филиппу Киркорову на день рождения: читайте в журнале «Калининградская антенна»

Филипп Киркоров отметил 59-летие в одном из столичных ресторанов. Среди гостей были Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, Ксения Собчак и Люся Чеботина.

Однако первыми поздравили Филиппа его дети — 14-летняя Алла-Виктория и 13-летний Мартин. Утром они устроили папе шоу с тортом, хлопушками и песней. «Вот это нежданчик! Как красиво все получилось! Вот так начался мой праздник. Сижу и ничего не подозреваю. Надо было хотя бы нарядиться, а то стою в домашнем халате», — рассказывал обрадованный сюрпризом отец.

В списке подарков Киркорову: переноска для щенка породы мальтипу по кличке Леонардо – от певицы Марго; рюкзак-переноска для собаки от Люси Чеботиной; набор бокалов от Ксении Собчак; лоферы от Валерии и Пригожина; шкатулка из нефрита от Григория Лепса; модная толстовка от Егора Крида; очки-авиаторы от Стаса Михайлова; брошь в виде одноглавого орла с короной от Ани Лорак; двухтомник собрания своего репертуара от Евгения Петросяна. Также среди подарков – икорница, картины и шубы.

