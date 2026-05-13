В Гусеве беспомощную бабушку уже несколько дней жестоко избивает неизвестный мужчина (видео)

Пожилую жительницу одной из многоэтажек в Гусеве (точный адрес есть в редакции — ред.) уже несколько дней жестоко избивают. Об этом рассказал «Клопс» читатель, ставший невольным свидетелем насилия. Он прислал в редакцию снятое из своего окна видео в среду, 13 мая.

Как рассказал собеседник «Клопс», впервые он обратил внимание на происходящее в соседнем доме, когда накануне вечером случайно вышел на балкон.

«Я испытал шок, — говорит очевидец. — Чувствовал полную безвыходность, на тот момент ничего не было снято, и я понимал, что без доказательств ничего не предпримут».

Но назавтра ситуация повторилась. На этот раз гусевчанин успел записать видео. В кадр попали голова и плечи мужчины, которые хорошо заметны на фоне ярко освещённого окна. Он резко двигается, как будто пиная кого-то ногами, потом наклоняется и поднимает с пола старушку с короткими седыми волосами. Мужчина грубо тащит её за шиворот, бьёт по затылку, затем уводит в глубину комнаты.

«Пожилой человек в беспомощном состоянии и не может себя защитить, — написал горожанин, который в ужасе от мысли, что истязания, видимо, повторяются регулярно. — Прошу администрацию города, участкового и управление социальной защиты спасти человека, пока не случилась трагедия!»

Гусевчанин очень надеется на помощь сознательных соседей, которые могли слышать крики. Он предлагает объединить показания и вместе обратиться в правоохранительные органы.

Если вы тоже были свидетелем похожих инцидентов и готовы принять участие в защите пожилой женщины, пишите комментарии в соцсетях «Клопс» или на электронную почту news@klops.ru. Редакция просит правоохранительные органы считать данную публикацию основанием для проведения проверки.