Замгубернатора удивился, почему калининградцы редко пишут в горсовет

Первый заместитель губернатора Калининградской области Валерий Шерин удивился статистике обращений жителей в городской совет депутатов. Эту тему подняли в среду, 13 мая, во время ежегодного отчёта главы Калининграда Олега Аминова.

За 2025 год в адрес горсовета поступило 253 письма от граждан и 2 113 — от юридических лиц. 122 обращения было направлено через платформу обратной связи.

«Цифры удивляют. 488 тысяч населения. Из них убрали детей и школьников — всё равно выходит тысяч на 300 вполне себе населения способного, активного, и всего 253 обращения», — сказал Шерин.

Первый замгубернатора предположил, что большая часть вопросов от юридических лиц вряд ли касается благоустройства или ремонта. Аминов объяснил, что такие письма чаще связаны с участием в городских мероприятиях, оказанием финансовой и материальной помощи, заключением различных договоров.

Что касается статистики обращений граждан, то туда попали только письменные, зарегистрированные в секретариате. По словам Аминова, в основном жители беседуют с депутатами во время выездов и приёмов.

Глава города добавил, что в горсовете создана единая база наказов избирателей. Туда вносят предложения, которые пока не вошли в программы, но остаются в работе.

Глава администрации Елена Дятлова, которая также выступала с отчётом, добавила, что в основном люди жалуются в мэрию. За 2025 год было более 450 тысяч обращений.