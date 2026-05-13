Бюджет Калининграда со следующего года будет бездефицитным

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде бюджет на ближайшие два года планируют сделать бездефицитным. Это следует из презентации, которую в среду, 13 мая, представила сити-менеджер Елена Дятлова во время ежегодного отчёта о результатах деятельности администрации за 2025 год.

В 2026 году доходы городского бюджета составят 35 млрд 672 млн рублей, расходы — 37 млрд 514 млн. Дефицит запланирован на уровне 1 млрд 842 млн рублей.

В 2027 году доходы и расходы должны составить по 38 млрд 031 млн рублей, в 2028-м — по 40 млрд 779 млн рублей.

Город увеличивает инвестиции в дороги, школы и коммунальную инфраструктуру. Более 55% всех расходов, по словам Дятловой, направлено на социальную сферу. Доходы города растут, а налоговые поступления обеспечили основную часть бюджета.

Сити-менеджер связала их рост с адаптацией бизнеса и экономики к сложным условиям. По данным мэрии, оборот розничной торговли составил 123% к 2024 году, объём платных услуг вырос на 104%, заработная плата с учётом инфляции — на 9,5%.

«Мы очень хорошо оперируем долгом. Дефицит покрываем остатками и заимствованием под низкие ставки», — заявила глава администрации.