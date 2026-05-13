Исследование: 72% калининградцев используют ненормативную лексику в быту

Большинство жителей Калининграда признаются, что в повседневной жизни периодически используют ненормативную лексику. Об этом говорят данные опроса SuperJob, опубликованные в среду, 13 мая.



На работе с крепкими выражениями сталкиваются почти все. Постоянно слышат ругань на совещаниях 13% опрошенных, ещё 30% — время от времени. В обычном общении коллег ненормативная лексика звучит ещё чаще: регулярно об этом говорят 25%, периодически — 49%. Руководители в этом плане сдержаннее: постоянную брань отмечают 11% сотрудников, ситуативную — 36%.



При этом сами участники опроса не так охотно признаются в сквернословии. Часто ругаются, по их словам, лишь 8%, иногда — 42%. Замечания коллегам делают единицы: регулярно — 7%, эпизодически — 43%.



Мужчины ругаются чаще женщин, но и замечаний делают больше. Женщины предпочитают не вмешиваться. В быту калининградцы сквернословят заметно чаще, чем на работе. Регулярно это делают 11% участников опроса, иногда — 61%. Около 28% утверждают, что не используют ненормативную лексику вообще.



Опрос проводился с 1 по 29 апреля.