13:16

В аэропорту Калининграда задерживается вылет и посадка почти 30 рейсов

В аэропорту Калининграда в среду, 13 мая, задерживается вылет и посадка почти 30 рейсов. Об изменениях в расписании сообщили в пресс-службе Храброво.

«В связи с вводом 13 мая временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств.», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло, вовремя не смогут прилететь 17 рейсов:

  1. 12 — из Москвы;
  2. 1 — из Санкт-Петербурга;
  3. 1 — из Уфы;
  4. 1 — из Екатеринбурга;
  5. 1 — из Волгограда;
  6. 1 — из Минска.

Время задержки варьируется от 30 минут до четырёх часов. 

С опозданием из Храброво отправятся 10 рейсов:

  1. 7 — в Москву;
  2. 1 — в Санкт-Петербург;
  3. 1 — в Уфу;
  4. 1 — в Волгоград.
