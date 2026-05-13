На Московском проспекте в Калининграде образовался новый фонтан — очевидцы (видео)

В Калининграде на Московском проспекте вот уже несколько дней фонтанирует из водопроводных колодцев, заливая всё вокруг. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

Речь идёт об участке около памятного знака морякам-балтийцам. Здесь несколько лет назад запустили фонтан.

«Мы удивились, откуда здесь такие лужи. Очевидно, труба прохудилась, и теперь образовался ещё один фонтан. Кто будет платить за эту воду?» — поделился наблюдениями собеседник «Клопс».

Износ коммунальной инфраструктуры в Калининградской области достиг 70%, заявил губернатор Алексей Беспрозванных.

