Почти 80% жителей Калининградской области готовы подрабатывать вне своей основной специальности — опрос

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Около 79% жителей Калининградской области допускают возможность подрабатывать за пределами своей основной профессии. Такие данные получили специалисты hh.ru и сервиса «Моя смена» (ГК Verme) по итогам опроса.

Среди тех, кто готов пробовать себя в новых сферах, мотивация различается. Около 30% признают, что им нравится разнообразие задач, а 49% согласны на подработку при условии высокой оплаты. Из тех, кто не рассматривает такие варианты, 8% предпочитают сосредоточиться на одном направлении, ещё 5% готовы подрабатывать только в рамках своей специальности.

Готовность менять сферу работы заметно зависит от возраста. В группе 18–44 года уровень открытости к подработкам держится в пределах 81–83%. Среди респондентов 45–54 лет он снижается до 77%, а среди людей старше 55 лет — до 65%.

Финансовая мотивация остаётся главной причиной для тех, кто выбирает подработку в другой сфере. Так, 45% стремятся увеличить доход, 23% — обеспечить личные нужды, 21% — накопить на конкретную покупку. Ещё 19% хотят эффективно использовать свободное время, а 16% рассматривают подработку как возможность попробовать себя в новой профессии. Для 14% это способ развивать новые навыки.

По данным исследования, жители области прежде всего обращают внимание на гибкий график и возможность самостоятельно регулировать нагрузку — этот критерий назвали главным 40% участников опроса. Далее следуют возможность совмещать подработку с другими делами (31%), быстрая выплата денег (27%) и близость работы к дому (21%). Для 17% важна возможность работать удалённо.

Подработка уже стала частью жизненного уклада для многих: за последние три месяца 26% опрошенных трудились на нескольких позициях. Из них 9% делают это регулярно, 17% пробовали 2–3 разных формата работ. Ещё 38% пока не имеют такого опыта, но хотят попробовать, а 36% планируют оставаться в рамках одной позиции.

Наиболее востребованные направления временной занятости — физический труд и торговля. Жители региона чаще всего выбирали подработку разнорабочим или мерчандайзером (по 18%), упаковщиком и комплектовщиком (17%), продавцом-кассиром (16%). Также востребованы грузчики и кладовщики (по 12%), курьеры (11%), уборщики (10%) и водители (9%).