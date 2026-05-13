В Советске, где жители дома три месяца ждут горячую воду, начали ремонт теплоузла (фото)

В пятиэтажке на Жилинском шоссе в Советске, где ещё с февраля нет горячей воды, наконец начали ремонт теплоузла. Об этом рассказали «Клопс» местные жители.

Работы стартовали во вторник, 12 мая. Накануне в домовом чате представитель управляющей компании сообщил хозяевам квартир, что оборудование получено и готово к монтажу.

«Тронулось, что-то делают целый день в теплопункте, — говорит местная активистка Анна С. — Спросили их, можно ли отключать бойлер. Сказали — нет».

До того ситуация несколько месяцев стояла на паузе, и переломить её помогло только обращение горожан на официальную страницу губернатора и публикация об этом в «Клопс» в конце апреля. Так или иначе, все майские праздники люди по-прежнему провели с чайниками и тазами вместо душа.

Момент завершения работ и пуска воды пока не уточняется. Представитель УК заверил жителей дома, что они это «поймут, когда с крана пойдёт». По решению собственников, возобновить горячее водоснабжение коммунальщики должны в срок до 16 мая.