Беспрозванных высказался о том, надо ли полностью запрещать электросамокаты в Калининградской области

В использовании самокатов в Калининградской области надо наводить порядок, но о полном их запрете пока речь не идёт. Об этом заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных на церемонии объявления итогов отборочного этапа проекта «Бизнес Баттл» во вторник, 12 мая.

Отвечая на вопрос, когда же в Калининградской области запретят электросамокаты из-за угроз безопасности, глава региона подчеркнул, что эта тема постоянно рассматривается на различных комиссиях.

«Надо навести порядок, как минимум, потому что сейчас порядка нет, — заявил Алексей Беспрозванных. — У нас в Калининградской области мы только начинаем его наводить, начали ограничивать скорость. Самокаты на стоянках просто валяются. Это беспорядок. Не знаю по поводу полного запрета. Сложно сейчас сказать. Сначала надо навести порядок. Если это не сработает, тогда можно ставить вопрос о запрете».

Губернатор отметил, что у этого вида транспорта большая травмоопасность. Ситуация вновь будет рассмотрена на комиссии по безопасности дорожного движения.

«Я не готов сказать сейчас о полном запрете, но в том виде, в котором сейчас это находится, конечно, никуда не годится», — сказал глава региона.