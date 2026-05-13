13:27
erid: 2SDnjcrCQEv

К8 представил курортные проекты на побережье Калининградской области

  1. Калининград
К8 представил курортные проекты на побережье Калининградской области - Новости Калининграда

Девелопер рассказал партнёрам о стратегии развития и новых объектах у Балтийского моря.

В культурно-досуговом центре «Геркулес» прошла встреча с К8 — одним из крупнейших девелоперов региона. На неё пригласили представителей ведущих агентств недвижимости, опытные команды и менеджеров по продажам.

Учредитель «К8 Комплексный девелопмент» Александр Качанович объяснил, что компания хотела лично рассказать партнёрам о планах и подходе к работе.

«Мы очень уважаем наших друзей, хотим находиться с ними максимально близко. Мы собрали лучших партнёров, чтобы объяснить нашу стратегию развития и возможные основы сотрудничества на ближайшие годы», — сказал он.

К8 представил курортные проекты на побережье Калининградской области - Новости Калининграда

«К8 создаёт продукт, а не маркетинг»

Главной мыслью встречи стал тезис о том, что К8 делает ставку не на продвижение, а на сам продукт. В компании этот подход описывают через восемь принципов: капитализацию, концепцию, комфорт, красоту, качество, клиентоориентированность, культуру и комьюнити.

Отдельно Александр Качанович остановился на качестве и на работе с покупателями. «Качество — наш основной ориентир. Благодаря ему те люди, которые нам доверяют, получают исключительно положительные эмоции. Мы практически на 99% все спорные вопросы стараемся удовлетворить в пользу клиентов», — пояснил он.

Что К8 строит у Балтийского моря

Большая часть презентации была посвящена объектам на побережье. Они входят в концепт «К8 Курорт»: девелопер развивает проекты, которые должны работать не только в высокий сезон, но и в течение всего года. Речь идёт о самостоятельной курортной экосистеме с гостиницами, санаториями, спа, ресторанами и другой инфраструктурой.

К8 представил курортные проекты на побережье Калининградской области - Новости Калининграда

Самым масштабным проектом в портфеле компании называют «Акваполис» — новый город на побережье, который планируют построить с нуля. В его основе — аквапарк, который, по замыслу девелопера, должен стать крупнейшим в России и Европе. В проект также входят отели, санатории, образовательные кампусы и другие объекты.

В К8 подчёркивают, что такие проекты рассматривают не только как бизнес, но и как вклад в развитие территории.

«Один из канонов К8 — это канон красоты — то, что было до нас и будет после. Не просто реализовать проект и забыть, а создать среду, эстетику и будущее для последующих поколений», — отметил Алексей Качанович.

Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный

Проект «Балтийская Резорт» на первой линии у моря в Светлогорске должен стать точкой притяжения для гостей, которым важен не только чистый морской воздух, но и насыщенная вечерняя жизнь. В комплексе запланировали пивоварню, бар, бильярд и караоке. Часть инфраструктуры будет доступна только резидентам, чтобы сохранить приватность и дополнительный уровень комфорта.

Гостиничный комплекс «Русь» развивает велнес-направление. На территории планируют открыть медицинский центр, санаторий и спа-комплекс, где можно будет проверить здоровье и пройти процедуры. На уровне второго этажа хотят построить открытый бассейн с видом на море и прозрачными бортами, создающими эффект полёта над побережьем. Также компания собирается построить фуникулёр для спуска к морю.

К8 представил курортные проекты на побережье Калининградской области - Новости Калининграда

В Зеленоградске К8 реализует проект «Принцесс Роял». Первые четыре этажа здания отведут под гостиничную часть, а одной из главных особенностей станет кровля с панорамным остеклением. Там разместят бар и стойку регистрации. В спа-комплекс войдут открытые и закрытые бассейны, зоны с минеральной водой из источников Королевы Луизы и банный блок с разными парными.

Ещё один крупный объект планируют построить в Янтарном, в районе «Галеры». Это будет гостиница на 600 номеров. Все курортные проекты К8 должны дополнить рестораны, которые, по задумке девелопера, станут отдельными точками притяжения для приморских городов.

Апартаменты в проектах передаются с отделкой под ключ, поэтому их можно сразу включать в оборот. Управление объектами владельцы смогут передать собственной управляющей компании К8.

По итогам презентации участники обсудили инвестиционный потенциал проектов. Представители компании отметили, что объекты К8 рассчитаны на рост капитализации и предлагают механизмы, которые упрощают вход для инвесторов.

К8 представил курортные проекты на побережье Калининградской области - Новости Калининграда

Застройщик: ООО «СЗ "Шеф повар"».

Застройщик: ООО «СЗ "Эко-город"».

Застройщик: ООО «СЗ "Компас"».

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: наш.дом.рф.

Реклама. ООО «К8», ИНН 3917505946
1 584
Компании и бизнес На правах рекламы