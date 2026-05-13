После публикации «Клопс» прокуратура начала проверку из-за отсутствия газа в доме на Хмельницкого в Калининграде

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Прокуратура Московского района Калининграда организовала проверку после публикации «Клопс» о длительном отсутствии газа в доме на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Собственники одной из квартир с 20 марта обходятся без газа. Плиту и колонку отключили после проверки, обращения в контролирующие органы результата не дали.

«Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере ЖКХ, а также действия ответственных организаций и должностных лиц. По итогам проверочных мероприятий будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отмечается в пресс-релизе.