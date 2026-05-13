После публикации «Клопс» прокуратура начала проверку из-за отсутствия газа в доме на Хмельницкого в Калининграде

Прокуратура Московского района Калининграда организовала проверку после публикации «Клопс» о длительном отсутствии газа в доме на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Собственники одной из квартир с 20 марта обходятся без газа. Плиту и колонку отключили после проверки, обращения в контролирующие органы результата не дали.
«Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере ЖКХ, а также действия ответственных организаций и должностных лиц. По итогам проверочных мероприятий будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отмечается в пресс-релизе.
Причиной, по которой люди остались без газа, является забитый вентканал. Как пояснили «Клопс» в УК, прочистить его не представляется возможным. Специалисты компании ищут возможность решить эту проблему другим способом.