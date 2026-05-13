Дожди, прохлада и порывистый ветер: какой будет погода в Калининградской области 13 мая

В среду, 13 мая, в Калининградской области сохранится прохладная и неустойчивая погода. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром столбики термометров покажут +6…+8 °C. Ближе к полудню в большинстве районов региона воздух прогреется до +9…+11 °C, на побережье будет чуть прохладнее. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны слабые дожди.

Днём прогнозируют +9…+12 °C, на побережье — около +7…+9 °C. Кратковременные осадки наиболее вероятны в Калининграде, на западе области и у моря — преимущественно в обеденные часы, с 13:00 до 15:00. Вечером температура опустится до +6…+8 °C. Облачность уменьшится, но локальные кратковременные дожди возможны, особенно в северных и восточных районах региона.

Ветер утром и днём будет западным и юго-западным — слабым или умеренным, 2–7 м/с, днём порывы могут достигать 10–13 м/с. К вечеру направление сменится на южное и юго-восточное. Атмосферное давление — 749–750 мм рт. ст.