10 мая в Армянском культурном центре состоялась выставка армянской художественной культуры «Касапет»

Выставка проходила для всех желающих — двери Армянского культурного центра были открыты, и каждый мог прикоснуться к памяти о Касапете. В рамках мероприятия состоялась насыщенная культурная программа: звучали музыкальные номера и стихотворения, посвящённые Арцаху. Среди приглашённых гостей были яркие представители армянской культуры Калининградской области, в том числе Иерей Армянской церкви Сурб Степанос и генеральный директор строительной компании «СтройСтимул».

Село Касапет в Арцахе (Карабахе) со стопроцентно армянским населением основано в 1411 году князем Атабеком Гасан-Джалаляном, а его название («полстены») происходит от древней полуразрушенной крепости. Особое место в истории Касапета и в пути художницы Нарине Степанян занимает подвиг 1805 года: 493 русских солдата полковника Карягина противостояли 40 тысячам персов. Отряд спасли двое касапетцев — мелик Вани и Акоп Атабекяны. Они знали горные тропы, обеспечили отход к Касапету и доставили важные донесения, что сыграло ключевую роль в исходе сражения.

Благодаря выставке «Касапет» и таким историям, как подвиг мелика Вани и Акопа Атабекянов, армянский народ не исчезает. Пока мы рассказываем об этом через картины и книги — жив народ.