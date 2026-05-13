Музейная ночь в областном «Водоканале» — погрузитесь в глубины истории

15 мая с 19:00 до 00:00 музей областного «Водоканала» приглашает на особое ночное событие в рамках всероссийской акции «Музейная ночь» в историческую башню «Хардерсхоф». Приготовьтесь к необычному и интерактивному путешествию по миру воды и коммунальных чудес!

Что вас ждёт:

Интерактивные экспозиции, где можно заглянуть в глубь веков через сечение древних деревянных труб, почувствовать себя начальником водопроводной станции и, разумеется, погладить легендарного сома на гидранте — шутливый и памятный арт-объект музея. Исторические реконструкции: в этом году мы отмечаем 80 лет Калининградской области, 80 лет Калининграду, 80 лет ГП КО «Водоканал» и 10 лет музею «Водоканала» — эти даты оживут в лицах героев эпохи: воинов, штурмовавших и освободивших Кёнигсберг и Центральную водопроводную станцию, первых переселенцев. А также в образах слесаря, восстанавливающего водопроводные сети, и инженера, проектирующего новые станции. Научные опыты от центральной лаборатории: практические опыты и мини-лекции раскроют тайны воды — от свойств и очищения до удивительных физических явлений. Практический мастер-класс от слесаря: покажем, как оперативно локализовать и устранить утечку на трубопроводе — полезно и захватывающе. Квиз для гостей с возможностью выиграть призы — проявите смекалку! Беспроигрышная лотерея: каждый посетитель получит памятный презент.

Визит в музей «Водоканала» — это не просто экскурсия, а живое погружение в историю Калининградской области, возможность увидеть, как бытовые инженерные решения формировали повседневную жизнь Калининграда. Мероприятие подойдёт для всей семьи: детям, школьникам, студентам и всем, кто любит свой город и хочет узнать о нём больше.

Не пропустите это невероятное событие, которое пройдёт 15 мая с 19:00 до 00:00 по адресу: Калининград, Советский проспект, 120.

Вход бесплатный! 0+

Группы формируются в порядке живой очереди каждые 30 мин!