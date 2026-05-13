Английский рядом с домом: в центре Happy World рассказали, как ребёнку перестать бояться и начать говорить на иностранном языке

В Калининграде обучают детей от 5 до 17 лет с индивидуальным подходом.

Многие родители знакомы с «вечерним квестом»: после работы нужно сесть за учебники и часами разбирать с ребёнком упражнения и новые правила.

Центр английского языка Happy World («Счастливый мир») был создан в 2010 году именно для того, чтобы изменить этот сценарий и освободить семейное время вечером.

15 лет опыта

За 15 лет работы центр Happy World зарекомендовал себя как площадка, где выпускники уверенно применяют полученные навыки в учёбе и профессиональной деятельности. Но проект не стоит на месте. А в 2025 году Happy World официально стал партнёром Кембриджского ресурсного центра в Калининграде.

Кому подойдут занятия?

Это не просто курсы, а сообщество, где дети учатся понимать мир и верить в свои силы. Задача центра, по словам руководителя Аллы Чепиковой, состоит в том, чтобы обучить детей России свободно разговаривать на английском языке, чтобы ребята, поехав за границу, смогли показать русскую душу и рассказать о России на международном языке, чтобы нас не боялись, а любили! В центре Happy World проходят регулярные групповые и индивидуальные занятия для учеников от 5 до 17 лет. Более того, есть формат и для семейных групп, где родители и дети учатся совместно в игровом формате.

Лето с английским: кругосветка на Литовском Валу

Чтобы каникулы прошли с пользой, центр объявляет набор на летние занятия Around the World («Вокруг света»). Это не скучные уроки за партами, а настоящее погружение в культуру, кухню и языки разных стран для младшего и среднего возраста в игровой атмосфере на Литовском Валу.

Почему Happy World — это место, где понимают каждого?

В этом пространстве подбирается индивидуальный подход к каждому ребёнку, раскрывая его талант. 

«Каждый ученик для нас как драгоценный камень, нам важно подобрать для него нужную "огранку", чтобы раскрыть его потенциал в английском языке и в коммуникации в принципе».

Здесь создана безопасная образовательная среда, чтобы быть собой, смеяться, не бояться ошибаться и учиться с нуля без страха оценки.

«Ученики начинают говорить уже с первого занятия, нам важно дать понимание, что английский — это не скучный предмет в школе, а инструмент живого общения».

Преимущества Happy World

1. Сбалансированный подход: на занятиях чередуют умственную нагрузку с физической активностью.

2. Интересный контент: знакомятся с языком по актуальным материалам, фильмам и мультфильмам.

3. Самостоятельность детей: Happy World удобно расположен, ребёнок может дойти пешком сам из дома или школы, а развитая транспортная инфраструктура помогает ребятам из других районов быстро добраться на автобусе.

Адрес: г. Калининград, ул. Литовский Вал, 62, 2-й этаж, каб. 16, ул. Гагарина, 16б (ориентир — магазин «Питон»).

Подробную информацию можно узнать на страничке VK: vk.com/club48552565 или по телефону +7 (4012) 52-76-27.

При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области, www.mbkaliningrad.ru.

Реклама. Индивидуальный предприниматель Чепикова Алла Игоревна, ОГРНИП 322390000010141
