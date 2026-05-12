В Калининград прилетели сапёры-водолазы, которые будут в Балтийске разминировать немецкую баржу со снарядами

В Калининград прилетели сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Спасатели будут разминировать затонувшую на рейде Балтийска немецкую баржу с боеприпасами. Об этом сообщили в региональном МЧС во вторник, 12 мая.

Судно, которое при затоплении раскололось надвое, лежит на глубине 17 метров. На борту баржи, а также вокруг неё разбросаны артиллерийские снаряды. Разминирование ведут уже несколько лет. В 2025 году со дна Балтики подняли 21,5 тыс. боеприпасов.