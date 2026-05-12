Где в Калининграде не будет света 13 мая (список улиц)

В Калининграде в среду, 13 мая, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 15:00 отключат свет на:

  1. ул. Генерала Галицкого, 5-9, 11-17;
  2. ул. Звёздная, 21-25;
  3. ул. Театральная, 11, 21, 23, 33.

С 9:00 до 18:00 электричества не будет на улицах:

  1. Тельмана, 44а, 46-46а, 48, 70;
  2. Некрасова, 2, 8-14, 18-24, 26;
  3. Верхнеозёрная, 29-31, 34;
  4. Ленинградская, 23, 25-26, 28, 30-33, 35, 37-39, 41-49, 51, 53;
  5. Л. Толстого, 3а, 5, 5а-б, 6, 12-14;
  6. Лескова, 3, 5, 7, 9, 11-18, 20, 22, 24, 24а-в, 30, 32, 34, 36-36а, 42-44;
  7. Грибоедова, 2-3, 10-12, 13а, 14, 25, 
  8. пер. Грибоедова, 1, 4, 6-7;
  9. Советский проспект, 194, 196, 198, 200, 202, 204-204а, 218;
  10. Полецкого, 35-36а, 39-40а, 41-42, 42а-б, 43-44а, 45-46а, 47-50а, 51-51а, 52-56, 58-59, 59б, 61, 67, 72-72а;
  11. Гурьева, 5, 10, 12-12а.
