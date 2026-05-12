Три трубы на километр: 16 компаний и частных домов сбрасывали стоки в ручей, который питает Верхнее озеро

Специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии выявили 16 незаконных выпусков сточных вод в Северный ручей, который питает Верхнее озеро. Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 12 мая.

14 труб заглушили специалисты министерства, 2 из них в добровольном порядке ликвидировали собственники — юридические лица.

«В адрес остальных лиц направлены предостережения о недопустимости несанкционированных сбросов в водный объект. В случае неустранения выявленных нарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности», — предупредили в ведомстве.