«Зоопарк цифровой»: Беспрозванных рассказал, почему до сих пор не ввели «Карту калининградца»

Региону нужна полная цифровизация, без этого не удаётся запустить «Карту калининградца». Создатели сервиса пока не могут состыковать всех участников процесса. Об этом на объявлении итогов отборочного этапа проекта «Бизнес Баттл», заявил губернатор области Алексей Беспрозванных во вторник, 12 мая.

«Даже в правительстве, в разных муниципалитетах, в разных подразделениях, каждый свой программный продукт использует. Такой знаете, зоопарк цифровой, попробуй, собери это воедино, чтобы работало. Начинаешь стыковать — не стыкуется, поэтому сроки разработки увеличиваются», — поделился проблемой глава региона.

В качестве примера Алексей Беспрозванных привёл попытки подключить сервис оплаты проезда в общественном транспорте, чтобы жители области автоматически получали скиду. Как выяснилось, частные перевозчики используют свою систему, муниципальное предприятие свою. Поэтому необходимо полностью оцифровать весь регион, тогда каждый калининградец будет иметь прямой доступ к любым сервисам и скидкам в магазинах, а также с помощью этой карты сможет рассчитывать на социальные меры поддержки.

Диалог губернатора и участников отборочного тура «Бизнес Баттл» прошёл в замке Нойхаузен. На 20 мест в основной части проекта претендовали 126 кандидатов, представивших свои проекты. Кстати некоторые начинающие предприниматели, как раз планируют работать в сфере цифровых технологий. Алексей Беспрозванных пообещал им помощь от профильного министерства.