Роспотребнадзор выявил сильное загрязнение воздуха от котельной на улице Тюленина в Калининграде

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на ул. Сергея Тюленина выявлено сильное загрязнение воздуха от котельной. Об этом говорится в ответе регионального управления Роспотребнадзора на жалобу калининградки. Документ есть в распоряжении «Клопс».

Как отмечено в ответе за подписью заместителя начальника управления Александра Васильева, в Роспотребнадзор с начала 2026 года поступали жалобы «на ухудшение условий проживания» в этом районе.

Ведомство провело выездную проверку чистоты воздуха около котельной на ул. Тюленина, 17-19. Она находится в ведении Жилищно-коммунальной службы филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ.

«27 апреля проведён <...> отбор проб атмосферного воздуха с последующими лабораторными испытаниями. Результатами установлены превышения концентрации химических вредных веществ (сажи, диоксида азота и углерод оксида) в пробах атмосферного воздуха», — говорится в документе.

Роспотребнадзор направил материалы проверки в структурные подразделения Минобороны РФ, которые осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор на объектах. Результаты исследования воздуха также переданы в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования.