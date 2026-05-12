Холодный май спутал планы водителям: когда калининградцам безопасно «переобуваться»

Калининградцам не стоит затягивать с сезонной заменой резины, несмотря на достаточно холодную погоду, особенно по ночам. Об этом «Клопс» сообщили в Госавтоинспекции.

12 мая в регионе около +9 градусов, вечером температура опускается ниже, но постепенно становится теплее. Юридически обязанности «переобуться» именно в мае нет. По действующим правилам, зимние шины обязательны в декабре, январе и феврале. В июне, июле и августе запрещено ездить на шипованных покрышках. За нарушение этих требований водителю может грозить предупреждение или штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Специалисты обычно советуют ориентироваться не только на календарь. Летняя резина лучше работает, когда показатели на градуснике держатся выше +5…+7 градусов. Если по утрам и вечерам холодно, а дороги мокрые, водителям стоит быть осторожнее после смены шин.

Остаточная глубина протектора для легковых автомобилей должна быть не менее 1,6 мм. На одну ось нельзя ставить шины, отличающиеся по размеру, конструкции, модели, рисунку протектора, а также смешивать шипованные и нешипованные.

После шиномонтажа водителям советуют проверить давление, затяжку колёсных болтов, состояние дисков и балансировку. Особенно это важно после хранения комплекта и при дальних поездках.