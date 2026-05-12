В центре Калининграда с деревьев начали собирать съедобную «монтажную пену» (фото)

В Калининграде и области начали собирать гриб Laetíporus sulphúreus, трутовик серно-жёлтый, плодовые тела которого на вид сильно напоминают наплывы монтажной пены. Об этом рассказал «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда» во вторник, 12 мая.

Этот вид — сапрофит, растёт на деревьях, питаясь их соками. Благодаря этому за трутовиками не обязательно ехать в лес, их можно собирать даже в черте города, например, в парках и скверах. Грибы не заражены продуктами выхлопов, так как древесина выступает как естественный фильтр.

«Для грибника это находка номер один, — говорит Николай. — Молодой гриб не просто съедобен — он деликатесен. В Европе его называют лесной курицей (сhicken of the woods). По текстуре и вкусу действительно напоминает куриное филе с лимонной ноткой».

Любит трутовик старые парки, пойменные леса, заброшенные сады. Его можно брать с живых стволов разных лиственных пород: это и дуб, и ива, и берёза, тополь, ольха. Самая вкусная «монтажная пена» растёт, по наблюдениям Смирнова, на липах. Хороша также ивовая — мякоть такого трутовика на вкус сладковатая.

А вот с хвойников его собирать не рекомендуется: во-первых, такой гриб будет горчить. А во-вторых, в этом случае он может навредить здоровью.

Но и с лиственных деревьев в пищу годятся только молодые экземпляры — ярко-жёлтые, мягкие, сочные, они легко ломаются. Поверхность такого трутовика на ощупь очень нежная, бархатитстая. При надавливании на неё пальцем остаётся заметный след, а на срезе выступают капельки сока, как на дорогом сыре.

Зрелый гриб немного жёстче. Он всё ещё съедобен, но требует предварительного отваривания. А вот старые и сухие собирать смысла нет: они становятся твёрдыми, как пробка, горчат и превращаются в труху.

Массовое плодоношение трутовика не за горами, оно продлится весь май и июнь, а в августе-сентябре грибники ждут вторую волну. Интересно, что колония грибов селится на одном дереве только на год. Но в следующем сезоне её обычно можно найти по соседству, а ещё через год трутовик нередко возвращается на прежнее место.

Так и крутится всё время», — смеётся Николай.

Трутовик серно-жёлтный жарят, тушат, маринуют, делают паштеты и котлеты, начинку для пирожков и мясных рулетов. Очень вкусен он солёным. А вот сырым его есть не стоит. И тем, кто пробует этот вид впервые, начать лучше с небольшой порции, чтобы не получить расстройство пищеварения.

Кроме того, при сборе Laetíporus sulphúreus важно не перепутать с другими трутовиками — они серые, коричневые, бурые. Ядовитых двойников у серно-жёлтого в средней полосе нет.