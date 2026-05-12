Нужны знаки 20 км/ч: в центре Калининграда предложили снизить скорость

В центральной части Калининграда стоит снизить скорость движения до 40 км/ч, установив знаки с ограничением в 20 км/ч. Такое мнение в интервью «Клопс» высказал транспортный инженер Николай Харитошкин.

По словам Харитошкина, ограничение скорости поможет снизить риски ДТП, улучшить городскую среду и сделать поездки через центр менее привлекательными для транзитных машин. Это позволит сократить и количество заторов.

При этом, по его мнению, речь должна идти о реальных 40 км/ч, а не о ситуации, когда указания знака фактически трактуются как 60 км/ч из-за нештрафуемого порога. Если движение по Окружной будет быстрее и удобнее, часть автомобилистов выберет объезд, а не магистрали или маленькие улочки Калининграда.