Синоптики рассказали, когда в Калининградской области потеплеет после холодного начала недели

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области на этой неделе сохранится дождливая погода, однако к четвергу в регион придёт заметное потепление. Об этом сообщили в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, до конца недели на погоду в регионе будет влиять высотная барическая ложбина и циклоны над западной и северной Европой. Из‑за неустойчивой воздушной массы осадки станут локальными и кратковременными, а с четверга в области возможны грозы.

Температура во вторник останется низкой — около +10…+13°С. Затем в регион поступит более тёплый воздух: в четверг ожидается +14…+17°С, в пятницу — +18…+20°С, местами в континентальной части — до +22°С. Погода будет умеренной или умеренно прохладной, с периодическими дождями и ливнями, что сохранится как минимум до выходных.

Эксперты отмечаются, что до 18 мая температура в области будет около нормы или чуть ниже. Осадков же ожидается больше обычного — на 10–30%, а к субботе может выпасть до 20–30 мм. По словам синоптиков, это позволит компенсировать дефицит почвенной влаги, который наблюдался ранее.