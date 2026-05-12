«Получилась порнография»: урбанист вспомнил калининградские хрущёвки, говоря об исторической архитектуре

Известный урбанист Аркадий Гершман раскритиковал попытку превратить типовые хрущёвки в центре Калининграда в «прусский фахверк». Архитектура должна честно показывать историю города, а не имитировать наследие, которого у конкретных зданий не было, высказался эксперт в своем видеоблоге.

По словам урбаниста, здания разных эпох могут отличаться, но важно при этом сохранять общие элементы и уважение к старой застройке. За счёт новых форм становится понятно, что в истории места произошёл разрыв — например, война или разрушения, после которых архитекторам пришлось создавать что-то новое.

«И эта честность, она рассказывает вам не только про историю района, улицы или даже всего города. Она часто рассказывает про историю всего человечества. Это довольно важно», — отметил Гершман.

В качестве обратного примера он привёл Калининград. «Здесь как раз этот принцип был нарушен, — заявил урбанист, — потому что в центре города из типовых хрущёвок решили сделать в своё время фахверк немецкий, точнее, «прусский» фахверк».

Гершман считает такую переделку неудачной. По его словам, человек, который видел настоящую историческую застройку в европейских городах, быстро заметит подмену.

«Получилась такая порнография, потому что, во-первых, если вы ездили дальше своего города и путешествовали по Европе, вы сразу с улицы поймёте, что есть какой-то обман. Что эти дома, они выглядят вообще оригинально, иначе», — сказал он.

Урбанист пояснил, что дело не только в декоративных элементах, но в облике зданий в целом.

«Там сама геометрия дома, то, как расположены окна, как идут крыши, и много всего остального — это всё уже издалека выдаёт, что это новое жильё», — отметил Гершман.

По его мнению, проблема таких решений в том, что они создают ощущение фальшивого наследия.

«По мере того, как вы подходите ближе, вы понимаете, что это не прусское наследие. Меня кто-то хочет обмануть. Архитектура — это зеркало истории, и она должна быть честной. А хорошие специалисты знают, как даже непростые моменты истории вставлять в городскую среду таким образом, чтобы оно не перечёркивало всю прошлую красоту, достижения или ещё что-либо, но при этом, чтобы оно аккуратно описывалось и не ломало историю города», — сказал урбанист.