Ветеранов и участников СВО поздравили с 9 Мая в госпитале Калининграда — Кропоткин

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В госпитале ветеранов прошёл праздничный концерт с возложением цветов и «солдатской» кашей. Об этом «Клопс» сообщил председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

«Для меня большая честь лично поздравить их с праздником, выразить искреннюю благодарность за мужество, стойкость и самоотверженность. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами», — сказал председатель Заксобрания.

Слова признательности также выразили губернатор Алексей Беспрозванных, заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Сергей Елисеев, командующий Балтийским флотом Сергей Липилин и другие почётные гости.

Во время церемонии гости возложили цветы на памятном месте. Для собравшихся выступил ансамбль песни и пляски Балтийского флота, а завершилось мероприятие исполнением песни «День Победы» и угощением «солдатской» кашей.

Сейчас в трёх жилых корпусах госпиталя постоянно проживают 208 человек из разных муниципалитетов Калининградской области. Среди них — 18 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. В учреждении восстанавливаются и участники СВО.