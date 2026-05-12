Газопроводы, поликлиники и торговые комплексы: что построили в Калининградской области с начала 2026 года

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области по итогам первого квартала 2026 года введены в эксплуатацию 34 новых и реконструированных объекта общей площадью 64,7 тыс. кв. метров. Такие данные приводит Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона.

Наиболее масштабным направлением стало развитие трубопроводной инфраструктуры. За три месяца в регионе ввели 100,6 км распределительных газопроводов и 78 км нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Кроме того, построено 76,2 погонного метра пешеходных переходов и 0,1 км линий электропередачи.

Значительный объём пришёлся на объекты потребительского сектора. В регионе введён торгово-выставочный комплекс площадью 4,4 тыс. кв. метров, а также торговые предприятия общей площадью 2,5 тыс. кв. метров. Построены три станции технического обслуживания, автомойка и четыре моечных поста.

Промышленный ввод носил точечный характер и был сосредоточен в пищевой отрасли. В эксплуатацию введены мощности по производству сыра объёмом 200 тонн в смену и молочных консервов — 8,6 тыс. условных банок в смену. Такой профиль инвестиций отражает устойчивый интерес бизнеса к переработке сельхозсырья и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

Существенная часть новых объектов относится к социальной инфраструктуре. В регионе открыты поликлиники на 365 посещений в смену, стадионы на 590 мест, спортивные залы площадью 277 кв. метров, кино- и концертные залы на 200 мест, а также два учреждения культуры на 150 мест. Кроме того, введены два физкультурно-оздоровительных комплекса и одно культовое сооружение.

Помимо этого, в области построены общетоварные склады площадью 2,3 тыс. кв. метров, предприятие общественного питания на 10 посадочных мест и гостиница на шесть двухместных номеров.