Очень редкую краснокнижную птицу заметили в Калининградской области дважды за месяц (фото)

Очень редкую краснокнижную птицу — хищную скопу — калининградский фотограф Ольга Музюкина поймала в объектив в Калининградской области дважды в течение месяца. Об этом рассказала «Клопс» сама девушка во вторник, 12 мая.

Первый раз Ольге посчастливилось в конце апреля в Полесском районе, куда она приехала на свою обычную воскресную «фотоохоту». Но изящная хищница с янтарными глазами едва не застала враспох.

«Она вылетала у нас из-за спины и полетела дальше, — рассказывает автор снимков. — Остался восторг с лёгким послевкусием тоски об ускользающей красоте».

А вторая встреча состоялась на майских праздниках в Знаменском районе. На этот раз хищница пролетела у людей над головой, не приближаясь. Но качественная техника позволила сделать красивые кадры. На них можно заметить даже, что птица окольцована.