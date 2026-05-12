Калининградцы почти два месяца сидят без газа: возможно, к их квартире придётся проводить отдельную трубу

В одной из квартир дома №21/23 на улице Богдана Хмельницкого в Калининграде больше полутора месяцев нет газа. Почему произошла такая задержка и когда может быть восстановлено газоснабжение, выяснял «Клопс».
«20 марта в нашей с мужем квартире проводилась плановая проверка, результаты которой стали полной неожиданностью. Было выявлено отсутствие тяги в вентиляционном канале, газ у нас сразу отключили. Мы вызвали представителей УК, они сказали, что, возможно, вентканал заложен кирпичом. Каким образом это произошло, неизвестно, до этого никаких проблем с проверками у меня не было», — рассказывает Варвара.
За более чем восемь недель Виктор и Варвара приноровились жить без газа — еду готовят в электрической духовке, воду согревают кипятильником. Супруги написали ряд жалоб в различные ведомства, но проблему решить не удалось. Например, в региональном минконтроля уверены, что газ в квартире есть.
Калининградгазификации «Клопс» на официальный запрос пояснили, что «ввиду того, что отсутствует тяга в вентканале, приборы от подачи газа отключены». УК должна составить акт обследования канала, добавили на предприятии.
По словам супругов, переписка с управляющей компанией также ни к чему не привела, им даже не предоставили акт обследования канала. Как пояснили «Клопс» в УК, «прочистить вентканал не представляется возможным, поэтому сейчас специалисты компании ищут возможность решить эту проблему другим способом, в том числе пустить приставной канал по фасаду здания».
