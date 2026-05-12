Калининградцы почти два месяца сидят без газа: возможно, к их квартире придётся проводить отдельную трубу

В одной из квартир дома №21/23 на улице Богдана Хмельницкого в Калининграде больше полутора месяцев нет газа. Почему произошла такая задержка и когда может быть восстановлено газоснабжение, выяснял «Клопс».

«20 марта в нашей с мужем квартире проводилась плановая проверка, результаты которой стали полной неожиданностью. Было выявлено отсутствие тяги в вентиляционном канале, газ у нас сразу отключили. Мы вызвали представителей УК, они сказали, что, возможно, вентканал заложен кирпичом. Каким образом это произошло, неизвестно, до этого никаких проблем с проверками у меня не было», — рассказывает Варвара.

За более чем восемь недель Виктор и Варвара приноровились жить без газа — еду готовят в электрической духовке, воду согревают кипятильником. Супруги написали ряд жалоб в различные ведомства, но проблему решить не удалось. Например, в региональном минконтроля уверены, что газ в квартире есть.