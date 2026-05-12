Залез в детскую кроватку и лёг спать: породистый кот Лео, которого украли в Калининграде, вернулся домой (фото)

Калининградский породистый кот Лео, которого забрали от родной калитки прямо под камерой видеонаблюдения, вернулся домой. Об этом рассказала «Клопс» его хозяйка Наталья во вторник, 12 мая.

Найти Лео помогла публикация в «Клопс». Когда владельцы пропавшего бенгала предупредили, что намерены обратиться в полицию и показали, что момент похищения питомца попал на запись камеры видеонаблюдения, «доброжелатель» сам вышел на связь с семьёй. Оказалось, что пока кота искали по соседству, его держали более чем в двух километрах от места пропажи, в СНТ рядом с пятым фортом.

Мужчина объявился через сутки после выхода статьи. Как рассказала Наталья, он утверждал, что посчитал кота бродячим. Висевшая на шее животного бирка с адресом и номером телефона его не смутила. Впрочем, когда Лео передали хозяйке, никаких аксессуаров на нём уже не было — исчез даже противоблошиный ошейник.

А его так просто не снять, он одноразовый, вставляется в пряжку, его только срезать», — говорит калининградка.

К счастью, в разлуке с семьёй кот не пострадал, разве что очень сильно исхудал. Вероятно, его пытались кормить «сушкой», предполагает Наталья. А Лео привык к натуральному питанию, обычно ест только свежее мясо.