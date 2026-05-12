«Я думал про эту машину весь месяц!»: победитель «Кубка Балтики» на призы «АВТОТОР» уехал из Калининграда на электромобиле «Амберавто»

В пятницу, 8 мая, накануне Дня Победы, во дворце спорта «АВТОТОР-Арена» тоже чествовали победителей. Всероссийский фестиваль единоборств «Кубок Балтики — 2026» завершился сразу тремя грандиозными суперфиналами. На кону стояли 250 000 рублей за каждую победу и в качестве главного приза — электромобиль «Амберавто A5» от компании «АВТОТОР». «Это один из самых технологичных современных автомобилей. Мы все очень хотим, чтобы вы, молодые ребята, тоже шли в ногу со временем и были сильными, умными, патриотичными. Искренне вам этого желаю, — напутствовал финалистов основатель «АВТОТОР» Владимир Щербаков. — Наш турнир посвящён 80-летию Калининградской области и 81-й годовщине Великой Победы. Помните, что лучше нашей Родины ничего нет!»

Мастер-класс от легенды В нынешнем «Кубке Балтики» приняли участие больше 1200 борцов из трёх десятков регионов страны. Фестиваль охватил сразу 12 борцовских дисциплин — редкий размах даже в мире большого спорта. Помимо шанса сразиться за победу и ценные награды (общий призовой фонд составил 6 500 000 рублей), организаторы предоставили всем участникам возможность встретиться с легендами спорта, включая трёхкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина. Перед тем, как стартовали решающие схватки, на главном ковре «Кубка» состоялся мастер-класс. Его для юных калининградских борцов провёл наш земляк, двукратный победитель летних Олимпийских игр по вольной борьбе Сергей Белоглазов. Во время показательного занятия Сергей Алексеевич вовсе не ограничился наставлениями и советами. Олимпийский чемпион устроил настоящую интенсивную тренировку, во время которой поделился некоторыми секретами и лично продемонстрировал фирменные приёмы (а заодно — прекрасную физическую форму в свои 69 лет!). «Для меня важно помочь ребятам, а не просто приехать и эффектно побросать их на ковёр во время спарринга, — объяснил Сергей Белоглазов. — Моя задача — передать информацию, подсказать. Дальше уже тренер будет работать и их навыки развивать. Считаю, это очень здорово, что ребята получают такой импульс. Турнир очень хороший. Владимир Иванович Щербаков — человек с большим сердцем. Редко люди в нашей стране дарят столько своего времени и душевных сил детям. Я знаю, что многие спортсмены хотят принять участие в фестивале "АВТОТОР". Надеюсь, "Кубок Балтики" будет расти и дальше».

«Отдал все силы для победы!» Первым из трёх стал суперфинал по правилам пляжной борьбы. Дисциплина ещё довольно молода и развивается только с 2005 года. Наверное, не стоит удивляться, что оба финалиста «Кубка Балтики» в этом виде оказались представителями Калининградской области — чего-чего, а пляжей у нас точно хватает. За первое место сразились мастер спорта по вольной борьбе, студент Училища олимпийского резерва Вахтанг Акаба и «классик» Абдул-Малик Белхороев. Сильнее в этот раз был Вахтанг. «Получился очень сложный финал, хочу сказать спасибо сопернику, — поблагодарил новоиспечённый чемпион. — Это мой первый "Кубок Балтики". В прошлом году я не прошёл по возрасту, потому сейчас, когда планку подняли выше, я с удовольствием принял участие. Уровень турнира высокий, плотное расписание, я отдал все силы и рад, что победил!» Следующими на ковёр тоже вышли калининградцы — Георгий Яцына и Илья Поташев сразились в суперфинале по правилам армейского рукопашного боя. Зрелищность этой дисциплине обеспечивает сочетание ударной и борцовской техники: можно применять и жёсткие апперкоты, и эффектные броски. Соперники не подвели и порадовали зрителей динамичным поединком, верх в котором взял Георгий. «Мы с Ильёй давно друг друга знаем и прежде всего хотели показать красоту рукопашного боя, — подвёл итоги битвы триумфатор. — Рад, что наш вид спорта развивается и у обычных парней есть возможность выиграть, в том числе крупную сумму призовых, но, если честно, во время поединка я об этом не думал. Для меня, как и для любого спортсмена, главное, прежде всего, победить. Когда я дерусь, у меня нет мыслей о деньгах. Я дерусь, потому что мне нравится, но, конечно, вознаграждение — это тоже очень приятно. Арена прекрасная. Мне кажется, хорошо, что такие компании как "АВТОТОР" пытаются охватить поддержкой сразу несколько видов спорта. Мы движемся в правильном направлении».