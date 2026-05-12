«Открытие сезона»: почему поражение от «Локомотива» не отменяет успеха «Балтики» Талалаева

Калининградская «Балтика» уступила московскому «Локомотиву» со счётом 0:1 и потерпела третье поражение подряд. Итоги встречи в эфире радиостанции «Бизнес-ФМ Калининград» разобрали футбольные аналитики Антон Хоменко и Виталий Макаров во вторник, 12 мая.

По словам Хоменко, даже на фоне неудачной весенней серии у команды уже есть повод для гордости: ниже шестого места «Балтика» в этом сезоне не опустится.

«Если искать позитив, то уже совершенно точно есть лучший результат в истории клуба и калининградского футбола. Причём предыдущий ровно 30 лет продержался», — отметил эксперт.

Аналитик напомнил, что в 1996 году «Балтика» впервые играла в Высшей лиге и заняла седьмое место. С тех пор команду сильно штормило, но теперь наш клуб — один из лучших в России.

«Да, конечно, есть небольшая грусть по поводу того, что проиграли третий матч подряд, но «Локомотиву» как будто победа была важнее — они реально борются за третье место и, скорее всего, его займут по итогам чемпионата», — сказал Хоменко.

Виталий Макаров назвал начало матча крайне неудачным для калининградцев: быстрый гол Руденко, а затем удаление Кевина Андраде. При этом, по мнению аналитика, после тяжёлого старта «Балтика» смогла вернуться в игру.

«Кошмарнее начала придумать было невозможно. Такое ощущение, что наши ребята не вышли из раздевалки. <...> И как только стало понятно, что всё — мы коснулись дна, что уже хуже просто быть не может, «Балтика» заиграла», — отметил Макаров.

Он считает, что команда имела шансы не только уйти от поражения, но и зацепиться за победу. Моменты у калининградцев были даже без учёта пенальти Петрова.

Главной причиной спада на финише сезона Макаров назвал кадровый дефицит. По его словам, основу команды сильно измотала нагрузка.

«Нас сгубила короткая скамейка. <...> Та наша несокрушимая армада, которая громила всех в Первой лиге и которая в итоге вышла и тащила на себе весь этот сезон. В конце концов, просто физически закончились силы», — сказал эксперт.

Он добавил, что «Балтика» подходит к финишу сезона «на ободах». Потери игроков тоже сказались: аналитики вспомнили Брайана Хиля и Максима Бориско.

Игру голкипера Егора Любакова в матче с «Локомотивом» Макаров оценил высоко: «Сколько он вытаскивал команду? При ударе Руденко он мог выручить? Вряд ли. Всё остальное, что летело, он тащил. Там было три-четыре сейва просто сумасшедших».

Хоменко обратил внимание на другой важный показатель: несмотря на три поражения подряд, «Балтика» остаётся одной из лучших команд чемпионата по обороне.

«19 пропущенных голов у нас в сумме — это меньше всех. Ну, у «Зенита» тоже 19. То есть вот две команды, которые пропустили меньше всех в этом сезоне. Но, извините, «Зенит» за чемпионство борется, а «Балтика» стремится попасть в топ-5», — подчеркнул аналитик.

По мнению экспертов, к калининградцам по ходу сезона стали относиться иначе. Если в начале чемпионата соперники могли воспринимать «Балтику» как новичка РПЛ, то после побед и очков в матчах с топ-клубами стало понятно, что коллектив Андрея Талалаева — серьёзный соперник.

«Команда только вышла из Первой лиги, на неё вообще никто не ставил», — напомнил Хоменко.

Финальный матч сезона «Балтика» проведёт 17 мая. Аналитики надеются, что стадион будет полным и болельщики поблагодарят команду за минувший футбольный год.

«Нужно попрощаться с этим сезоном, он действительно был великолепным и останется в нашей памяти навсегда», — сказал Хоменко.

Макаров в финале назвал «Балтику» главным открытием. «Давай будем честны: я думаю, что в номинации — если бы такая номинация была — «Открытие сезона», «Балтика» — это номер один. Тут нет просто других вариантов», — заключил эксперт.