Калининградская область заняла 54 место по доступности электричества для населения по итогам 2025 года. Рейтинг российских регионов составили эксперты РИА Новости.

Стоимость киловатт-час — 6 рублей 30 копеек. Меньше всех за электроэнергию платят жители Иркутской области — 1 рубль 80 копеек. В Хакасии электричество обходится в 3,3 рубля, а в Дагестане ровно 4 рубля. В этих регионах велика доля ГЭС в выработке электроэнергии.

Самые высокие тарифы на Чукотке — 11,54 рубля. На стоимости электроэнергии сказывается изолированность энергосистемы региона от Единой энергосистемы России и высокая цена топлива для электростанций из-за удалённости региона.

Кстати, на среднемесячную зарплату калининградец может позволить себе нажечь 10 582 киловатт-час, то есть примерно в 4 раза меньше, чем жители Иркутской области.