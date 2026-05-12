«Его «Балтика» — глоток свежего воздуха в Российской Премьер-лиге»: Талалаеву вручили приз «лучшему тренеру страны»

В Москве наставнику «Балтики» Андрею Талалаеву вручили приз «Серебряная лань», как лучшему российскому тренеру 2025 года. Торжественная церемония прошла в редакции ТАСС.

В голосовании участвовало 302 спортивных журналиста. Президент Федерации спортивных журналистов России Дмитрий Тугарин отметил, что тренер калининградцев совершил рывок, изумивший всю спортивную общественность, сумел в напряжённый период оставаться интересным для СМИ и доступным для журналистов, авторитетным человеком для своей аудитории и поклонников.

«Его «Балтика» — глоток свежего воздуха в Российской Премьер-лиге. Я приезжаю в другие регионы, спрашивают, что я могу сказать про «Балтику». Спрашивают, в чём успех и феномен. Я говорю, что роль тренера в этом случае переоценить невозможно», — рассказал старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв, двукратный обладатель «Серебряной лани», который вручил награду Талалаеву.

«Спасибо большое. Я хотел бы поблагодарить семью, которая присутствует здесь, клуб «Балтика». Это не личный успех, а общий — футболисты, тренерский штаб, руководители. Самое главное — болельщики», — поблагодарил за признание тренер балтийцев.