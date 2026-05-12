Построй свою карьеру в АГРО: в Калининграде пройдёт первая ярмарка вакансий сельхознаправления

Знакомство с будущими работодателями даст возможность заранее определиться с местом работы, а также до или после поступления в вуз или колледж заключить контракт с предприятием на целевое обучение. Это значит, что после получения профессии у выпускника уже будет гарантированная работа с достойной заработной платой и возможностью карьерного роста.

Кстати, это хорошая возможность найти и подработку на лето для школьников.

О том, где можно будет получить нужную в агропромышленном комплексе специальность или квалификацию, на ярмарке вакансий расскажут представители ведущих образовательных учреждений области. Среди них: КГТУ, Калининградский филиал СПбГАУ, Колледж мехатроники и пищевой индустрии, Колледж агротехнологий и природообустройства, Колледж строительства и профессиональных технологий, Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса.

По задумке организаторов, ярмарка вакансий будет нетипичным мероприятием. Ребят, а также их родителей ждут интересные квесты, мастер-классы и образовательный лекторий. На выходе все участники получат памятные призы. Это будет не просто весело, но и познавательно!