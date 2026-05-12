Построй свою карьеру в АГРО: в Калининграде пройдёт первая ярмарка вакансий сельхознаправления

14 и 15 мая в Калининграде пройдёт ярмарка вакансий для школьников, абитуриентов, студентов и выпускников, планирующих сделать карьеру в агропромышленном комплексе региона.
Участники ярмарки смогут познакомиться с ведущими аграрными предприятиями региона: агрохолдингом «Залесье» и «ДолговГрупп», группой компаний «Атлантис», «Вичи Русь» и другими крупными компаниями отрасли.
Знакомство с будущими работодателями даст возможность заранее определиться с местом работы, а также до или после поступления в вуз или колледж заключить контракт с предприятием на целевое обучение. Это значит, что после получения профессии у выпускника уже будет гарантированная работа с достойной заработной платой и возможностью карьерного роста.
Кстати, это хорошая возможность найти и подработку на лето для школьников.
О том, где можно будет получить нужную в агропромышленном комплексе специальность или квалификацию, на ярмарке вакансий расскажут представители ведущих образовательных учреждений области. Среди них: КГТУ, Калининградский филиал СПбГАУ, Колледж мехатроники и пищевой индустрии, Колледж агротехнологий и природообустройства, Колледж строительства и профессиональных технологий, Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса.
По задумке организаторов, ярмарка вакансий будет нетипичным мероприятием. Ребят, а также их родителей ждут интересные квесты, мастер-классы и образовательный лекторий. На выходе все участники получат памятные призы. Это будет не просто весело, но и познавательно!
Время работы ярмарки вакансий:
- 14 мая (с 10:00 до 20:00),
- 15 мая (с 10:00 до 16:00).
Ярмарка вакансий состоится в ДК «Железнодорожников» по адресу: Калининград, Железнодорожная ул., 2.