Платим больше, а получаем меньше: что происходит с ноутбуками в 2026 году

Ссылка Всё дело в развитии ИИ-технологий. Ноутбуки дорожают, а их характеристики упрощаются — закупочные цены выросли на 20–30%, оперативная память подорожала более чем на 100%, а устройства всё чаще выходят с базовыми конфигурациями. Что происходит на рынке ноутбуков, разбираемся в публикации «Клопс». Рынок входит в новую фазу Рынок ноутбуков переживает сдвиг, который ещё несколько лет назад казался маловероятным. Долгое время техника развивалась по понятной логике: новые поколения становились производительнее, а стоимость в сопоставимых сегментах оставалась стабильной или постепенно снижалась. Сейчас эта зависимость ослабевает. По данным участников рынка, устройства из новых поставок отличаются от предыдущих партий — как по цене, так и по характеристикам. В сети магазинов бытовой техники и электроники «СОХО», которая работает в Калининградской области 28 лет, отмечают, что новые партии ноутбуков приходят с более высокой закупочной стоимостью и чаще представлены в базовых конфигурациях. По оценке компании, рост закупочных цен в массовом сегменте составляет около 20–30%. «Мы видим, что новые поставки приходят дороже предыдущих и часто в более базовых версиях. Причём это не разовые отклонения, а устойчивая тенденция», — отмечают в компании.

Фактор стоимости компонентов Ключевым фактором остаётся удорожание комплектующих, прежде всего памяти — NAND (накопители) и DRAM (оперативная память). Эти элементы используются практически во всех ноутбуках и напрямую влияют на итоговую стоимость устройства. В отдельных моделях их доля может достигать половины себестоимости. По данным участников рынка, на 2024–2025 год цены на NAND за последние месяцы выросли более чем на 100%, а DRAM в отдельных случаях — почти вдвое. Рост цен на память связан с ситуацией на глобальном рынке. С 2024 года производители всё чаще переводят мощности под сегменты, связанные с искусственным интеллектом и дата-центрами — это инфраструктура, на которой работают AI-сервисы. Это связано с ростом нагрузки: нейросети требуют больших объёмов памяти для обработки данных и хранения моделей. Современные серверы с графическими ускорителями используют десятки и сотни гигабайт памяти, а крупные технологические компании закупают такие системы тысячами для своих дата-центров. Под эти задачи требуется отдельный тип высокоскоростной памяти, поэтому производители перенастраивают производство под такие заказы. В результате выпуск обычной DRAM и NAND, которые используются в ноутбуках, сокращается. Это снижает доступность компонентов для массовой электроники и влияет на поставки и конфигурации устройств. И тут возникает закономерный вопрос: если спрос высокий и на решения для искусственного интеллекта, и на массовую электронику, почему производство не растёт одновременно в обоих направлениях? Мощности по выпуску памяти ограничены самими условиями производства: такие чипы изготавливаются на сложных фабриках, которые строятся годами и работают на пределе загрузки. При этом оборудование и технологические линии нельзя быстро нарастить или перенастроить под разные типы памяти. В этих условиях производители отдают приоритет более прибыльным заказам со стороны дата-центров, а массовый рынок получает меньше компонентов.

Как производители удерживают цену На этом фоне растёт себестоимость устройств, и производителям ноутбуков приходится адаптироваться к новым условиям. В этих условиях они стараются удержать устройства в привычных ценовых категориях, пересматривая их конфигурации. На практике это означает, что вместо прямого повышения цены уменьшаются объёмы оперативной памяти и накопителей или упрощаются комплектации. На рынке это выглядит как возвращение к более базовым параметрам: в массовом сегменте чаще встречаются модели с 8 Гб оперативной памяти и накопителями на 256 или 512 Гб. Ранее в сопоставимом бюджете всё чаще предлагались конфигурации с 16 Гб оперативной памяти и более ёмкими накопителями. Таким образом, часть роста стоимости оказывается неочевидной для покупателя и фактически переносится в характеристики устройства. Как это выглядит на практике Изменения заметны на уровне конкретных моделей. В сегменте ноутбуков для учёбы и повседневных задач распространены устройства уровня Maibenben M553 с процессором Ryzen 3, 8 Гб оперативной памяти и SSD на 512 Гб. Такой набор остаётся достаточным для работы с документами, браузером и онлайн-сервисами. В игровом сегменте похожая ситуация. Модели уровня Lenovo LOQ 15ARP9 с процессором Ryzen 5, 16 Гб оперативной памяти, SSD на 512 Гб и видеокартой RTX 4050 позволяют запускать современные игры и выполнять ресурсоёмкие задачи. Однако такие характеристики всё чаще воспринимаются как минимально достаточные, а не как решение с запасом, как это было ранее. Дополнительные факторы Изменения особенно заметны в игровом сегменте, где требования к комплектующим выше. По данным участников рынка, стоимость таких ноутбуков уже выросла на 30–50%. В «СОХО» отмечают, что доступность отдельных конфигураций зависит от наличия конкретных видеокарт и процессоров, поэтому ассортимент может меняться от поставки к поставке. В целом рост цен на ноутбуки, по оценкам отраслевых аналитиков, составляет от 20 до 30% в зависимости от категории. При этом часть удорожания остаётся неочевидной и проявляется через изменение характеристик устройств.