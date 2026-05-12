«Говорят, у меня лёгкая рука»: история калининградской медсестры, которая 60 лет проработала в одной поликлинике

Ссылка 12 мая празднуется Международный день медицинской сестры. «Клопс» пообщался с 78-летней Анной Адамовной Пухкая, которая работает в кабинете физиотерапии одной и той же калининградской поликлиники уже больше полувека.

Анна Адамовна родилась в деревне Савичи Гомельской области в Белоруссии. После школы она хотела поступить в медучилище в городе Калинковичи, который находился примерно в 40 километрах. Экзамены девушка сдала, но по конкурсу не прошла. В 1966 году Анна приехала в Калининград вместе с бабушкой — познакомиться с родственниками. Здесь жил её дядя, который служил в армии и остался в городе после женитьбы. Во время этой поездки юную Аню взяли работать медицинским регистратором в поликлинику ЦБК-1 на улице Ялтинской. Параллельно она начала учиться на вечернем отделении курсов медсестёр Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. «Я себя готовила для деревни. Хотела быть полезной людям. У нас фельдшера не было, и я видела, как тяжело, когда рядом некому помочь, — вспоминает Анна Адамовна. — Думала: выучусь и буду помогать людям. Но так распорядилась судьба — вышла замуж и осталась здесь».

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Здесь она познакомилась с будущим мужем. Вместе они прожили 57 лет и родили двоих детей. Сейчас супруг тяжело заболел, и Анна Адамовна ухаживает за ним сама. За эти годы она настолько сроднилась с поликлиникой, что теперь называет её своей второй семьёй. Успела поработать и в ЭКГ-кабинете, и при врачах разных специальностей. Когда поликлинику с Ялтинской переводили в новое здание на Краснопрудной, сотрудники помогали всё обустраивать. «Этот кабинет я, грубо говоря, сама «рожала». Нужно было продумать, как всё расставить, чтобы соответствовало нормам пожарной безопасности. Тогда здесь ещё развалины были, а мы всем коллективом помогали строить поликлинику», — с теплотой делится собеседница «Клопс». За свою работу Анна Адамовна получила медаль «Ветеран труда», а в 2012 году её наградили почётным знаком «За заслуги перед здравоохранением Калининградской области». Сама она о наградах говорит скромно. Медали лежат в шуфлядке. Мне всё говорят: «Надевай». А я стесняюсь», — улыбается медсестра.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

На вопрос, не устала ли она за столько лет от работы с людьми, Анна Адамовна отвечает не сразу. «Говорят, у меня лёгкая рука, и когда у меня лечатся, говорят, что помогает. Потому что я сочувствую своим пациентам. Иногда болею сама, потому что воспринимаю чужую боль как свою», — делится собеседница «Клопс». Даже сейчас, в 78 лет, ей нелегко даётся мысль о том, что однажды придётся выйти на пенсию. Для Анны Адамовны поликлиника на Краснопрудной — «собственное детище»: «Как это оставить кому-то другому, который только пришёл сюда?» Она вспоминает, как начинала сама: «Когда тут ещё училась, приезжала домой, все к нам бежали, потому что «Аннушка наша приехала». Я была хоть ещё неграмотная, но каким-то азам я училась, совершенствовалась, помогала. Но единственное, чего я боюсь, — это принять роды. Единственное, что я не умею. Боялась, когда ехала, чтобы в поезде никто не рожал: не было практики у меня. А так я всё могу». На отдыхе медсестра любит шумные праздники. Смеётся, что петь не умеет, зато танцевать готова всегда: «Люблю, когда люди вместе, когда весело. Всем желаю только здоровья и мира на земле. Что ещё человеку надо?»