Ссылка Калининградская компания «Инфраструктура» занимается производством бетонных изделий из боя старого кирпича, создавая аутентичный материал, удобный для строительства зданий и сооружений. Многие из нас в детстве любили конструкторы, кто-то мог сидеть над ними часами, сутками, создавая дома, машинки, пирамиды, придумывая их или собирая что-то по инструкциям и картинкам. Для кого-то эта страсть стала работой, увлечением, хобби, способом заработка. Сегодня как раз расскажем о них и для них. Притцкеровскую премию, которую называют «Нобелем в архитектуре», в 2025 году получил китайский архитектор Лю Цзякунь. «Личный почерк архитектора проявляется не в визуальных образах, а в стратегии: Цзякунь не навязывает форму среде, а, наоборот, извлекает её из окружающего пространства», — писал «Коммерсантъ», сообщая новость.

Лю Дзякунь увидел возможность помочь потерявшим жильё после разрушительного землетрясения в Китае в 2008 году, когда дома представляли собой кучи обломков. Он предложил измельчить битый кирпич, добавить в него цемент и солому и таким образом получить новый строительный материал. «Возрожденные кирпичи» для новых домов сначала изготавливали вручную, затем на местных фабриках. В итоге кирпичи Лю стали базовым материалом для восстановления многих населенных пунктов, пострадавших в ходе стихийного бедствия. Фактически материал, который он так много использовал в проектах, вымостил его ступени к профессиональному Олимпу. Вспомнилось о Лю Дзякуне неслучайно. В Калининградской области не было разрушительного землетрясения (было, но не столь ужасное, в 2004 году. — Ред.), но вой­ны XX века и забвение на рубеже веков повлекли разрушение домов, подчас целых городов, посёлков, усадеб и многочисленных краснокирпичных кирх и соборов. Сначала этот строительный материал был не особо кому нужен, потом на кирпичах стали делать бизнес, разбор старых зданий ради продажи кирпичей подчас приводил к их полному исчезновению, но стенания по поводу утраченного наследия начались много позже. А кондиционный немецкий кирпич в итоге стал редким и дорогим. При этом бой старого кирпича представляет собой сегодня фактически строительный мусор, который может быть использован лишь для отсыпки участков и дорог в садовых товариществах. Собирательный «Лю Дзякунь» нашёлся, наконец, и в Калининградской области. Компания «Инфраструктура» производит восстановленный кирпич. Кирпичный reusing* происходит путём смешивания 70% измельчённого битого кирпича, 20% цемента м500, 5% воды, 5% пластификаторов и гидрофобизаторов.

«Мы используем метод полусухого прессования и гиперпрессования, то есть не обжигаем, термически не обрабатываем продукт, а прессуем под давлением, — поясняет Никита Злобин, совладелец компании. — За счёт этого и после долгого подбора пластификаторов мы добились высокой марочной прочности и низкого влагопоглощения в нашем продукте, получив в итоге характеристики, сопоставимые с характеристиками клинкерного кирпича. Ещё одна важная особенность состоит в том, что за счёт специфики исходного материала мы смогли отказаться от использования красителей. Наш продукт в отличие от других бетонных изделий не выгорает со временем, стабилен и устойчив к ультрафиолету». Ну чем, скажите, не аутентичный кёнигсбергско-калининградский кирпич? Ещё раз обратимся к Лю Дзякуню. Он относится к китайской традиции не как к наследию, требующему сохранения, а как к отправной точке для новых решений, свободных от ностальгии и стилизации. Главный упрёк Калининграду — если сохранить уже нельзя, то, что значит, восстановить пустое место? Лишить его родовых признаков? Создать новодел, который никому не нравится. И вот вам новый-старый строительный материал, который даже не окрашен «под старину», он, по сути, и есть «тот самый кирпич».