До +17 и без дождей: прогноз погоды в Калининграде и области на 10 мая

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В воскресенье, 10 мая, в регионе после холодной ночи ожидается солнечный день, воздух местами прогреется до +17 градусов. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, ночью температура в регионе опускалась до +0,5…+1. Днём в Калининграде и большинстве районов области будет ясно или малооблачно, осадков не ожидается, ветер прогнозируют слабый или умеренный. К обеду воздух прогреется до +14…+16, а где-то и до +17.

На самом востоке региона будет прохладнее. В Нестеровском, Озёрском и Краснознаменском районах ожидается переменная облачность, температура не поднимется выше +11…+13. У побережья воздух прогреется до +10…+14, на Куршской и Балтийской косах ожидается +10…+12, будет преимущественно ясно и без дождей.

Сейчас столбики термометров показывают +12. На улице штиль, относительная влажность воздуха составляет 47%, атмосферное давление — 1017 гПа. Восход солнца был в 4:41, закат ожидается в 20:28.