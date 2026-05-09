Прохладно и без осадков: погода в Калининградской области 10 мая

В воскресенье, 10 мая, в регионе ожидается прохладная, в основном сухая погода с переменной облачностью. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура опустится до 0…+3 °C, местами на уровне почвы возможны заморозки до –1 °C. В Калининграде и на большей части области будет ясно или малооблачно, на востоке — облачно с прояснениями. К утру воздух прогреется до 0…+4 °C, а к полудню — до +10…+12 °C (у побережья и восточных районов — до +7…+9 °C). На западе и в Калининграде сохранится ясная погода, на востоке останется облачность с прояснениями.

Днём в центральных и западных районах — Гвардейском, Гурьевском, Правдинском, Полесском, Багратионовском, Зеленоградском, Черняховском, Неманском — прогнозируют +13…+16 °C. На востоке области и у побережья температура будет около +10…+13 °C. Осадков не ожидается. Вечером воздух остынет до +8…+11 °C на закате и до +5…+8 °C к полуночи. Останется переменная облачность и сухая погода.

Ветер северо-западный и северный, ближе к вечеру сменится на юго-восточный. Ожидается слабый или умеренный ветер 1–7 м/с. Атмосферное давление в течение суток снизится с 762 до 756 мм рт. ст.