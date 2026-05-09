Только один тёплый день: синоптики рассказали, вернётся ли жара в Калининградскую область

В регионе со вторника ожидается понижение температуры, а устойчивое потепление, по предварительным прогнозам, возможно лишь после 20‑х чисел мая. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Согласно графикам прогноза средней температурной аномалии, период с 11 по 18 мая будет немного холоднее климатической нормы. Это связано с влиянием высотной ложбины над северо‑западной Европой. Долгосрочные расчёты показывают противоположную тенденцию: после середины месяца регион может снова попасть в зону повышенного давления, что принесёт более тёплую погоду.

Похожий прогноз даёт и ансамбль нейросетевой модели. После одного действительно тёплого дня в понедельник возвращение двадцатиградусной погоды возможно только ближе к 20‑м числам месяца. Синоптики подчёркивают, что модельные прогнозы остаются вероятностными и могут корректироваться. Но пока ожидается лишь один день с температурой около +20 °C, после чего последует похолодание. Во вторник и среду днём прогнозируют около +10…+13 °C, а к концу следующей недели температура постепенно повысится до +15…+18 °C.